От "Вагнера" осталась только вывеска: чем занимается могучая когда-то ЧВК и какая судьба ее ждет

По словам эксперта, Минобороны РФ возьмет под свою эгиду все российские ПИК, ведь Путин опасается, что эти милитарные организации опасны для его режима.

Сегодня от частной военной компании "Вагнер", как раньше являвшейся мощной организацией, остался просто бренд. Профессиональные военные ЧВК, которые еще остались живы, сейчас в основном занимается подготовкой "мобиков" и "зеков".

Об этом заявил военный эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак, передает FREEДОМ.

Ступак напомнил, что ранее "вагнеровцы" были самыми профессиональными наемниками, воевавшими в странах Африки – Судане, Мали, Центральноафриканской Республике.

"Это были боевики – серьезные, жесткие, встреча с которыми не обещала ничего хорошего. ЧВК умеют воевать за деньги. Сейчас это больше бренд. Ее оставшийся костяк выполняет инструкторские функции. Они тренируют мобилизованных, которые пришли из мест лишения свободы, например. Где-то тоже в единичных моментах принимают участие в боевых действиях. Но на широком фронте — нет, потому что Пригожин пытается сохранить "Вагнер". ЧВК "Вагнер" — это вывеска", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас новые члены "Вагнера" погибают очень интенсивно и быстро. И никакого отношения к настоящей ЧВ завербованные зеки не имеют вообще.

"Просто отправили по документам, научили через две недели, если повезло, и вперед – на войну погибать. И так – следующие, следующие”, – отметил Ступак.

Эксперт также обратил внимание, что зэков в колониях уже активно вербует Министерство обороны РФ. По его мнению, частным военным компаниям Кремль не позволит существовать и укрепляться самостоятельно.

"То есть, вероятнее всего, в России все ЧВК, созданные и олигархами, и какими-то компаниями, "Ростех" или, например, под эгидой Аксенова в Крыму — "Конвой", с таким громким названием, все они будут влиты в государственные военные учреждения. То есть им не разрешат существовать самостоятельно. Возможно, финансирование будет лежать на внешних спонсорах. Например, "Газпром" может давать финансирование, но находиться они будут под эгидой Министерства обороны России", — отметил эксперт.

По его мнению, таким образом путинский режим будет гарантировать свою безопасность, чтобы у каких-либо частных организаций или полугосударственных не было своих посторонних милитаристских формирований.

Ранее в ВСУ заявили, что Бахмут стал для ЧВК "Вагнер" конечным рубежом.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что наемники Пригожина фактически уничтожены как полноценная боевая единица. Военный эксперт Александр Коваленко добавил, что из-за потерь Пригожин может свернуть операции ЧВК "Вагнер" в Украине.

По мнению российского журналиста и правозащитника Марка Фейгина Пригожин и его ЧВК "Вагнер" – "чужие элементы в путинской системе". Поэтому Кремль будет "сливать" вагнеровцев.

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