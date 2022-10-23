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От военкомата до могилы — 5 дней: в Херсонской области ликвидировали российского мобилизованного из Челябинска

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От военкомата до могилы — 5 дней: в Херсонской области ликвидировали российского мобилизованного из Челябинска

Из шести мобилизованных выжил только один.

В Херсонской области ВСУ ликвидировали мобилизованного российского оккупанта, которого без подготовки бросили на передовую. Захватчик успел пробыть в Украине всего 5 дней.

Об этом писал украинский военный журналист Роман Бочкала.

Ликвидированного оккупанта зовут Вадим Булатов. Его мобилизовали 29 сентября. Когда захватчику пришла повестка, он решил сразу идти в военкомат, чтобы отправиться на войну против Украины. 23-летний оккупант учился всего один день. Затем его отправили в Ростов, далее – Луганск, а уже 4 октября он был в Херсоне.

© Фото: Роман Бочкала
Фото: Фото: Роман Бочкала

Брат захватчика утверждает, что Булатова отправили на передовую. 8 октября власти РФ сообщили, что оккупант погиб. Из 6 мобилизованных выжил только один, которому удалось скрыться. Теперь он находится на лечении.

Родные захватчика возмущаются, мол им обещали, что оккупантов должным образом будут готовить перед отправлением на фронт.

© Фото: Роман Бочкала
Фото: Фото: Роман Бочкала

Мобилизация в России

В конце сентября российский диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Планировалось призвать в армию и отправить на фронт 300 тысяч россиян, однако неофициально сообщают об одном миллионе человек.

Первые мобилизованные на фронте появились уже через две недели. И сразу начали попадать в плен к украинским военным.

Издание The Guardian сообщало, что всего через несколько дней после объявления мобилизации российские оккупанты уже начали возвращаться домой в гробах.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5863
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