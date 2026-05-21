От "войны на истощение" к асимметричной стратегии: Сырский назвал главные задачи украинской армии

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определяет главными задачами украинской армии удержание занимаемых рубежей, нанесение врагу максимальных потерь и возобновление контроля над территориями.

Об этом он написал в Телеграм.

«На заседании Военного комитета ЕС рассказал об оперативной ситуации на поле боя в Украине, которая остается сложной. В то же время, по итогам как в прошлом году, так и этой весной Вооруженные Силы Украины не позволили противнику достичь стратегических целей так называемой „специальной военной операции“. При условии ограниченных ресурсов, для эффективного противостояния более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от „войны на истощение“ к асимметричной стратегии. Наши главные задачи — остановить продвижение врага и эффективно контратаковать, наносить поражения по тылам россиян, в том числе в глубине их территории, оберегать наше небо», — отметил Сырский.

Реклама

По его словам, значительную долю урона врагу наносят наши подразделения беспилотных систем во всех трех доменах — воздушном, сухопутном и морском. Средний показатель уничтожения живой силы противника одним ударным экипажем ССС за месяц составляет 15 человек.

Ситуация на фронте в Украине — последние новости

Российские оккупанты столкнулись с острой нехваткой комплектования для ремонта артиллерийских систем, сообщают партизаны.

На Херсонском направлении фиксируют регулярные случаи неисправности орудий непосредственно во время выполнения боевых задач. Главными причинами являются критический износ техники и хронический дефицит запчастей. По информации подполья, ремонт в полевых условиях стал практически невозможен: когда пушка выходит из строя, заменить ее или восстановить ресурс нечем.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадра отметил, что этой весной россиян ожидает невиданное давление, к которому они оказались неготовы. Пока Кремль пытается догнать украинские разработки, ВСУ уже совершили три стратегических прорыва, изменяющих правила игры.

Реклама

По данным аналитиков, ВСУ совершили серию контратак в разных районах театра военных действий в течение последних месяцев, одержав наибольшие победы на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года. Ужесточенная украинская ударная кампания средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы с начала 2026 года ухудшила способность российских войск осуществлять наступательные операции на всем театре военных действий.

Новости партнеров