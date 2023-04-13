"От войны не откажутся": польский премьер назвал основную задачу России в Украине

В стремлении продолжать войну Москву поддерживает Пекин, поэтому завершение боевых действий будет не скоро.

Российские власти не сделали никаких выводов из провалов на поле боя в Украине и не намерены прекращать военную агрессию.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в ближайшей перспективе Россия будет продолжать войну против Украины и не следует строить иллюзий относительно возможности договориться с Кремлем.

"Не ожидайте, что россияне сделают выводы из своих провалов на поле боя и, возможно, откажутся от войны. Я пессимистически настроен на этот счет. Не думаю, что это возможно в ближней перспективе", — сказал Моравецкий.

Польский премьер заявил, что основной задачей России является разрушение Украины, чтобы она не смогла стать фундаментом для укрепления Запада.

"Это стремление, вероятнее всего, разделяет и коммунистический Китай, это еще один аспект, который объединяет два государства, даже если Россия в последние годы стала младшим партнером в этом союзе", — подытожил глава правительства Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что секретные документы Пентагона свидетельствуют, что Китай одобрил поставку России определенного летального оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что США частно считают, что контрнаступление ВСУ не будет иметь большого успеха.

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