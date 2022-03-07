"От врага не будет никакого следа": Зеленский анонсировал восстановление украинских городов

"От врага не будет никакого следа": Зеленский анонсировал восстановление украинских городов

Президент поблагодарил работников АЭС в Чернобыле и Энергодаре.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что после войны состоится восстановление всех разрушенных оккупантами городов и они станут лучше любого города в России.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения 7 марта.

"Ненависть, которую враг принес с обстрелами, бомбами в наши прекрасные города, не останется там. Не будет никакого следа от нее. Ненависть – это не о нас. Поэтому от врага не будет никакого следа. Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России", – заявил Зеленский.

"Энергодар, Чернобыль и другие прекрасные места, где варвары просто не понимают, что они хотят захватить, что они хотят контролировать. Ваша работа, добросовестная работа на критических объектах – это настоящий подвиг и мы его видим, мы за него искренне благодарны", – добавил президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского вечером 12-го дня войны. «Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы победить в этой войне!». Обращение Президента Украины Владимира Зеленского вечером 12-го дня войны. Опубликован Офис Президента Украины Понедельник, 7 марта 2022 г.

Напомним, иностранные СМИ 7 марта сообщили, что Зеленский произнесет "историческую речь" перед британскими парламентариями с помощью видеосвязи в 17:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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