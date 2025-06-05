От ядерного оружия до наступления на Харьков: шесть вариантов ответа Путина на ”Паутину”

Как Путин ответит на "Паутину".

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На фоне атаки украинских беспилотников по стратегической авиации, Кремль рассматривает несколько потенциальных ответных сценариев.

Эксперты The Sun предупреждают, что действия Путина могут включать применение тактического ядерного оружия, запуск гиперзвуковых ракет или полномасштабный штурм Харькова.

1. Тактическое ядерное оружие

После уничтожения части стратегических бомбардировщиков РФ в результате украинских ударов в Москве снова заговорили об изменении ядерной доктрины. Как отметил Джордж Биб, вице-президент Center for the National Interest, Москва готова использовать ядерное оружие в случае удара по важной государственной или военной инфраструктуре.

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В мае появились спутниковые снимки, подтверждающие активные строительные работы на базе в Неноксе – одном из ключевых объектов ядерной инфраструктуры РФ. По оценкам, на территории России хранится более 6000 ядерных боеголовок.

2. Запуск гиперзвуковой ракеты "Орешник"

Одним из наиболее опасных вариантов ответа Кремля является использование гиперзвуковой ракеты "Орешник" (Х-47М2), которая достигает скорости 10 Махов (7600 миль/час) и способна поражать цели на расстоянии до 5000 км. Ее уже применили в ноябре 2024 года по Днепру в ответ на применение Украиной ракет ATACMS.

После массированной атаки украинских дронов на Москву весной 2025 года российские пропагандисты снова призвали к ее использованию. Однако начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что запуск такого оружия не ожидается.

3. Потенциальное наступление на Харьков 50-тысячным контингентом

В мае украинская разведка зафиксировала концентрацию российских войск у границ Харьковщины. По словам представителя Нацгвардии Андрея Помагайбуса, противник пытается подтянуть силы к линии столкновения.

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Цель — подготовка нового штурма Харькова, второго по величине города Украины. Аналитики считают, что Путин стремится добиться тактического прорыва к осени, чтобы иметь преимущество во время возможных переговоров.

4. Усиление авиаударов и беспилотных атак

После ударов украинских дронов по авиабазам РФ, Кремль уже нанес серию новых массированных атак по городам Украины. Только за последние дни Россия выпустила десятки ракет и беспилотников, а Киев и Одесса снова стали мишенями вражеской авиации.

Украинские источники сообщают о возрастающих масштабах беспилотных атак. По информации Kyiv Independent, в ближайшее время РФ может начать ночные удары с привлечением до 500 дронов дальнего радиуса действия. Это станет возможным благодаря активному наращиванию производства и размещению новых пусковых установок.

В распоряжении российской армии остаются около 70 стратегических бомбардировщиков, которые могут использоваться для ударов по жилищной инфраструктуре. Украинские военные аналитики указывают, что масштабное применение этой техники может являться эскалационным ответом Кремля на удары ВСУ по тылу врага.

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5. Выход из мирного процесса и срыв переговоров

После длительных переговоров, к которым присоединялись представители США, Франции и Великобритании, в частности, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Кир Стармер, Путин все еще не пошел на прямой диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На фоне усиления давления со стороны международного сообщества Москва может выбрать более жесткую стратегию: формальное или фактическое сворачивание участия в мирном процессе. Такой шаг мог быть представлен как реакция на "нежелание Киева договариваться", а также как попытка взорвать поддержку Украины среди западных союзников.

Эксперты предупреждают: выход России из переговоров может поставить под угрозу дальнейшие инициативы НАТО по поддержке Киева. В то же время это может спровоцировать новый виток эскалации — либо из-за роста военной помощи Украине, либо из-за более жестких санкций против Кремля.

6. Усиление диверсионной активности и кибератак

Особую угрозу представляет диверсионная деятельность. По информации западных разведслужб, Россия активизировала деятельность подразделений так называемого Департамента специальных задач (SSD), занимающихся кибератаками, взрывами инфраструктуры и заказными убийствами на территории Европы.

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Параллельно с этим Служба безопасности Украины фиксирует рост числа случаев вербовки украинских граждан под видом работников СБУ. По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, эта форма обмана стала составной частью новой тактики РФ, направленной на разжигание внутренней дестабилизации.

СБУ активно обнаруживает и нейтрализует российские агентурные сети, предупреждая о возможных диверсиях и кампаниях по дезинформации как внутри Украины, так и за ее пределами.

Ранее свое видение возможного ответа России на дроновую атаку выразил экс-дипломат НАТО Роберт Пшель.