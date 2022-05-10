Отбили 12 атак врага: силы ООС уничтожили вертолет, беспилотники, танки и другую технику оккупантов

Защитники продолжают защищать Украину в зоне ООС.
Бойцы Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага в Донецком и Луганском направлениях в течение 10 мая.
Как сообщили в штабе ОСС, защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – говорится в сообщении.
Напомним, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили четыре атаки. Украинские защитники успешно их отбили и нанесли урон врагу.
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