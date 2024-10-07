Отбили позиции и бойцов из плена: командир роты штурмовиков сообщил об удачной операции на Харьковщине

В Харьковской области третья отдельная штурмовая бригада отбила у оккупантов позиции и освободила из плена четырех украинских военных.

Об этом сообщил командир 1-й роты 2-го штурмбата.

По словам бойца, штурмовики атаковали противника, ликвидировать ДРГ, а в результате этих боев отразили не только занятые врагом позиции, но и пленных.

"Это военнослужащие приданых сил, и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. В настоящее время они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь", — рассказал командир.

После стабилизационных действий враг был отвергнут, а положение сил бригады на занимаемом участке фронта — восстановлено.

Он также сообщил о деталях операции. Сначала, по его словам, украинские бойцы разыскивали собратьев "птичкой" и нашли их вместе с диверсионной группой противника.

"Мы сразу приняли решение, что нужно отправлять группу быстрого реагирования. В то время как противник был занят нами, нашим смежникам удалось скрыться", — рассказал командир роты.

Он также пояснил, что попавшие в плен украинские бойцы владели определенной информацией.

"Тем более среди них был офицер, командир взвода, который имел больше информации, чем обычный пехотинец. Нужно было сделать все, чтобы эта информация не попала противнику", — пояснил боец.

В рамках этой операции удалось не только освободить пленных военных, а также улучшить свое положение, "зачистить серую зону", создать там новые позиции и в целом улучшить наше положение именно на этом участке", добавил командир роты 3-й ОШБр.

Напомним, в Волчанске, по информации ОТУ "Харьков", враг прибегает к уловкам: пополняет текущие потери и роет тоннели для скрытого перемещения между соседними домами.

Читайте также: