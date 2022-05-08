Отбили шесть атак россиян: силы ООС уничтожили 20 танков и сбили три беспилотника

Воины продолжают защищать Украину в зоне ООС.

Бойцы Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага на Донецком и Луганском направлениях в течение 8 мая.

Как сообщили в штабе ОСС, защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники россиян, в том числе один топливозаправщик.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Также в штабе подвели итоги недели:

"За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку. Уничтожили 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, 5 специальных бронированных автомобилей, 4 единицы специальной инженеры автомобильной техники врага (в том числе один топливозаправщик). Подразделениями ПВО сбиты 2 самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов", – говорится в сообщении.

Напомним, на востоке ВСУ отбили четыре атаки врага и ликвидировали 190 оккупантов. Также защитники уничтожили 15 танков оккупантов.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о позиции немцев по поводу войны

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