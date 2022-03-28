Предложили отбирать паспорта ЕС у подсанкционных россиян и белорусов – Еврокомиссия

Также это касается тех граждан, которые получили "золотой паспорт" за инвестиции в страну.

Еврокомиссия отмечает, что нужно отменить программы гражданства у россиян и белорусов, попавших под международные санкции.

Некоторые граждане России и Беларуси, причастные или поддерживающие войну России против Украины, могли получить гражданство ЕС и иметь привилегированный доступ к союзу. Об этом сообщает издательство "Европейская правда".

"Чтобы преодолеть эти непосредственные риски, Комиссия также рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отменить гражданство, предоставленное по схеме "золотого паспорта" гражданам России или Беларуси, которые внесены в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине", — сообщает Еврокомиссия. .

Также в Комиссии подчеркнули, что европейские ценности не продаются. Продажа гражданства через "золотые паспорта" это незаконная деятельность, которая создает серьезные риски для безопасности ЕС.

Такая схема открывает двери для серьезной коррупции, отмывания денег и конечно, для уклонения от налогов. Все государства-члены должны пересмотреть этот механизм предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

Напомним, что некоторые российские олигархи хотят помогать Украине, только бы их не вносили в санкционный список ЕС.

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