Отбито более сотни атак, враг считает потери: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки наши защитники отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

Об этом сообщил Генштаб.

Захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов, враг использовал 1 БпЛА типа "Шахед-136". Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Белополье, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское – Сумской и районов 18 населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва — Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут. Также вел безуспешные наступательные действия наступление в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Василовка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка. За минувшие сутки только возле Орехово-Василовки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак. Вражеские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Затишье, Волшебное, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

В населенном пункте Уляновка Васильковского района временно занятой территории Запорожской области по приказу так называемой российской оккупационной администрации в местный ангар свозят зерно зерновых культур с прилегающих сельских хозяйств и ферм района.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Угледарском направлении непростая, но ВСУ "ломают оккупанта и наносят России чрезвычайно ощутимые потери".

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