"Отбросило так, что я оказалась в коридоре": жительница Кривого Рога рассказала о пережитой атаке

Что именно случилось, женщина поняла только тогда, когда увидела в квартире выбитые окна, двери и собственное посеченное тело.

Жительница атакованной российскими ракетами многоэтажки в Кривом Роге рассказала, что взрывной волной ее из кухни через всю квартиру отбросило в коридор.

Об этом жительница квартиры на четвертом этаже Людмила рассказала местному изданию "На часі".

Жительница многоэтажки сообщила, что находилась в кухне и передавала показания газового счетчика, когда произошел взрыв.

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"Повернулась к газовому счетчику, чтобы передать показатели газа, и вдруг меня отбросило так, что я оказалась – трехкомнатная большая квартира – в коридоре. Я ничего не поняла", – поделилась пережитым Людмила.

То, что дом обстреляли, она поняла только когда увидела выбитые окна и двери своей квартиры, а также полученные ранения.

"Потом уже повернулась – все окна, все двери, все было настежь выбито", – отметила жительница многоэтажки.

Она добавила, что через несколько минут на место прибыли чрезвычайники, которые стали помогать местным жителям.

"Конечно, страшно. Вот магазин должны были завтра открывать… Ну что сказать? Ну орки есть орки", — подчеркнула Людмила.

Жительница Кривого Рога о пережитой атаке: "отбросило так, что я оказалась в коридоре"

Что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу

Утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы. Глава МВД Игорь Клименко заявил об атаке двумя ракетами по городу и попадании в четырехэтажное здание учебного заведения, а также жилой дом: там разрушена секция от четвертого до девятого этажа.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Кривой Рог, вероятно, баллистическими ракетами.

Пока известно о двух погибших и 20 раненых. Спасатели ищут людей под завалами.

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