Отца убил вражеский снаряд, а мамы не стало раньше: как полиция спасала осиротевших братика и сестричку с Донбасса (фото, видео)

Отца детей убил вражеский снаряд, разорвавшийся в частном дворе. В этот момент братик и сестричка были в доме и чудом остались живы.

Правоохранители, волонтеры и госпитальеры вывезли детей из-под обстрелов.

9-летний Андрей и 10-летняя Оля находятся в безопасном месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отец категорически отказывался эвакуироваться

Семья жила в селе Торское Лиманской общины. Населенный пункт почти каждый день страдает от ударов оккупантов. Полицейские регулярно приезжали в семью с просьбой эвакуироваться, в последний раз – неделю назад, но отец категорически отказывался.

"Волонтеры предлагали главе семьи жилье и даже работу в другом регионе Украины. Также мы пообещали, что дети будут проживать и учиться в комфортных условиях. Но мужчина написал нам официальный отказ. А вечером позвонили по телефону местные жители и сообщили, что отца семьи не стало", – говорит в. и. о. начальника отдела полиции №3 (Лиман) Игорь Угневенко.

Отца убил снаряд РФ, а мама умерла четыре года назад

Оккупанты открыли огонь по деревне. Один из снарядов прилетел во двор дома, где жила семья. Отца, который был на улице, задело осколками. От полученных травм 51-летний мужчина погиб на месте. Дети не пострадали, потому что в этот момент находились в доме.

"К нам во двор попал снаряд. Папа в это время был на улице, он как раз собирался зайти в дом, но не успел, его убило. Мы очень испугались и спрятались", — рассказывает 9-летний Андрей.

Мать детей умерла четыре года назад. Папа воспитывал их сам. После трагедии 9-летнего Андрюшу и 10-летнюю Олю забрали к себе соседи и позвонили в полицию с просьбой о помощи.

Сестричка не хотела ехать, потому что боялась, что увезут в детдом

Правоохранители организовали эвакуационный рейс и вместе с волонтерами и госпитальерами отправились за братиком и сестричкой. Андрюша сразу согласился ехать, а Оля очень боялась, что их отвезут в детский дом.

"Мы раньше уже приезжали к этим детям, они нас знали. Поэтому удалось успокоить девочку и уговорить ее поехать вместе с братом в более безопасное место", — рассказывает участковый офицер полиции Артем Меденцев.

Спасатели ехали двумя машинами. В одной везли детей, в другой – тело отца, чтобы не травмировать малышей. Позже волонтеры вернулись за вещами Андрея и Оли.

Детей забрала родная тетя

Дети находятся в Покровском районе, их забрала к себе родная тетя. У женщины также есть ребенок, поэтому ювенальные полицейские предложили семье эвакуироваться, поскольку в Донецкой области сейчас опасно, а дети уже и так пережили достаточно горя. В настоящее время соцслужбы подыскивают для семьи жилье в более безопасном регионе страны.

Напомним, 8-летний мальчик из Бахмута, у которого россияне убили всех родных, обрел новую семью.

5-летний мальчик остался сиротой – отец умер год назад, а маму убили россияне

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