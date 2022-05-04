Отчаялись и не надеялись выбраться: спасенные из "Азовстали" рассказывают, как выживали в подземелье

156 мариупольцев, которые смогли выйти из «Азовстали», прибыли в Запорожье. Эвакуационную колонну здесь ждали еще накануне, но из-за преград, которые россияне, вырваться на подконтрольную Украине территорию людям удалось только сегодня.

В бункерах, без света, под постоянными бомбардировками они провели два месяца, а сегодня колонна автобусов заехала в сборный пункт, где принимают беженцев, говорится в ТСН.

60 дней фактически проведшие под землей, ведь только там, в глубоких бункерах, можно было спастись от рашистских бомб. «Нам помогали военные, они привозили еду. Если бы они не привозили, нас бы уже не было», — утверждают уцелевшие.

14-летний Вова говорит, что под землей выживали только благодаря украинским военным. Те делились едой, водой и медикаментами. Помогали с генераторами, чтобы лампочку можно было включить. «Азовсталь» в Мариуполе оказалась едва ли не единственным местом, где можно было укрыться от сокрушительных обстрелов россиян. Отец мальчика остался на заводе. «Мы там просидели примерно два месяца, я не помню, мы приехали с матерью 6 или 7 числа. Нас привез туда папа. Он говорил что это самое безопасное место пока. Ну и наконец мы сидели не видели солнца два месяца. Сидели только в бункере. Папа военный он там», – говорит мальчик.

Также читайте Массированный удар по Львову застал людей на улицах: свидетели видели подлет ракет и моменты попаданий

Сейчас Азовсталь штурмуют российские военные. Скрывавшиеся там гражданские рассказывают: убитых и раненых — огромное количество. «Если честно, у нас просто исчезла надежда. Мы думали, что все забыли о нас и мы оттуда не выберемся. Большое спасибо всем нашим оставшимся там военным. Мальчики мы с вами. Мы готовы сделать все, что угодно, чтобы вас оттуда вытащить», — говорит эвакуированная Надежда.

Переговоры по эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь» были сверхтяжелыми. 156 человек в результате вывели с завода в автобусы. Но там, под обстрелами, до сих пор остаются еще сотни людей с детьми.

«Мы не смогли всех поднять из-под завалов, и говорили о том, что нам нужно еще день или два для проведения спецоперации. Но сейчас мы завершаем первый этап и сразу же переходим ко второму. Мы не оставим ни одного, кто хочет и может спастись, мы дадим всем шанс», — уверяет министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

26 вражеских блок-постов от Мариуполя в Запорожье, — эвакуация для беженцев из Мариуполя растянулась более чем на трое суток. «Вы понимаете. Есть российская сторона, диктующая свои условия! Мы конечно можем выйти и сказать, но завтра снова нужно на государственном уровне договариваться об увольнении наших людей», — объясняет глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

156 мариупольцев с "Азовстали" прибыли в Запорожье

В колонне, выехавшей из Мариуполя, было более 50 автобусов. На обратном пути здесь должны были сделать несколько остановок: подобрать людей, которые хотят спастись из оккупированных сел и городков. Но в Запорожье с людьми доехали всего четыре. Другие предназначались для беженцев из Бердянска, Токмака и Васильевки. Люди там должны были подсесть в пустой транспорт, но оккупанты не позволили им это сделать.

Те, кому удалось спастись из ада, сейчас — пытаются привыкнуть к тишине в воздухе. Сначала людей кормят и дают все необходимые вещи – от белья, обуви и подгузников до сухих смесей и детских игрушек.

Сегодня людей должны расселить на ночлег. Дальше большинство из них поедет в западные границы, но некоторые — останется. Условия следующей операции по спасению людей из "Азовстали" начнут обсуждать завтра.

Читайте также:

Враг нанес ракетный удар: украинская ПВО сбила восемь ракет и семь беспилотников

"Деньги являются инвестицией в защиту свободы и демократии": Байден призвал выделить больше средств для Украины

"Показывают свое бессилие": Зеленский прокомментировал массовые ракетные обстрелы РФ