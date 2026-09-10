Отчаяние Путина может коренным образом изменить течение войны: разведка шокировала данными о потерях россиян

ГУР раскрыли статистику ликвидированных российских военных / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

По оценкам украинской разведки, Россия пока сохраняет возможности для продления наступления на ближайшие 12 месяцев. Однако огромное количество погибших и раненых на поле боя ежедневно подрывает боеспособность оккупационных войск.

О катастрофическом положении российской армии и иностранных наемников рассказал глава военной разведки Украины (ГУР) генерал-лейтенант Олег Иващенко в интервью The Times.

Реклама

Масштабы потерь русской армии

Согласно ежедневным сведениям, государство-агрессорка способно мобилизовать от 1000 до 1200 человек в сутки. В то же время, ежесуточные потери врага значительно превышают эти показатели и достигают 1410 или даже 1551 человека.

Реклама

«Из них 835 человек, а это около 60 процентов, погибли в бою», — уточнил Иващенко.

Западные спецслужбы подтверждают такую статистику и отмечают, что ежемесячное количество нейтрализованных российских оккупантов превышает объемы набора на 6000 солдат. Развитие беспилотных технологий превратило линию фронта в сплошную зону смерти шириной 32 километра.

«Эвакуация раненых из зоны смерти в условиях постоянного наблюдения — это титаническая задача», — отмечают авторы материала.

С 2022 года российские войска в целом потеряли более 1502390 человек, из которых 450000 безвозвратно ликвидированы. Еще 18 месяцев боевых действий обернутся для агрессора потерей 765 800 солдат, что затронет 10% мужского населения в возрасте от 25 до 49 лет.

Реклама

«Боевой дух очень низкий, потому что никто не хочет воевать», — констатировал руководитель ведомства.

Проблемы с мобилизацией врага

Из-за безумных потерь генералы недавно обратились к Путину с просьбой набрать дополнительные 800 000 солдат. Однако военная инфраструктура оккупантов физически не может справиться с такими масштабными задачами.

«На самом деле армия способна одновременно принять не более чем от 300 000 до 500 000 новобранцев», — говорится в отчете разведки.

Статистика выживаемости на передовой выглядит катастрофической для российского пополнения. Средняя продолжительность жизни новобранца по прибытии на боевые позиции составляет от 20 до 30 минут.

Реклама

«Настроения среди российского населения тоже подавлены, ведь большинство людей действительно не хотят войны», — подчеркнул Олег Иващенко.

Иностранные наемники и контингент КНДР

Чтобы компенсировать недостаток живой силы, командование врага активно вербует иностранцев из бедных регионов мира. Украинским службам известно о привлечении более 28000 наемников из африканских стран, которые соблазнились высокой зарплатой.

«Мы работаем над тем, чтобы остановить этот процесс, передавая информацию соответствующим службам безопасности и разведки», — отметил руководитель украинского ведомства.

Кроме того, российский диктатор готовится привлечь значительную военную помощь Северной Кореи. В настоящее время на территории Курской области уже дислоцируется 8000 военнослужащих по этому союзному агрессору страны.

«По данным нашей разведки, их численность может возрасти примерно до 50000», — предупредил генерал.

Потери украинской армии

Украинские силы обороны также терпят существенные потери в этом тяжелом противостоянии с более многочисленным противником. Независимые эксперты оценивают общее количество отечественных погибших и раненых в диапазоне от 525 000 до 625 000 человек.

«Делайте выводы сами о человеке, который хочет убивать других людей и захватывать их территории», — отметил глава разведки по адекватности инициатора этой войны.

Напомним, по словам Иващенко, ключевые уязвимости и проблемы современной российской экономики состоят в остром дефиците трудовых ресурсов, росте дефицита федерального бюджета, а также в ухудшении состояния банковской системы. Однако этих внутренних проблем пока недостаточно, чтобы полностью остановить агрессора.

Новости партнеров

Новости партнеров