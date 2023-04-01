"Отчаянная просьба Путина": эксперт объяснил заявление Лукашенко о прекращении войны в Украине

Недавнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к России и Украине объявить "полное перемирие" и начать переговоры можно рассматривать как просьбу президента РФ Владимира Путина "о пощаде". Лукашенко ретранслировал месседжи Путина.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

"Запомните, 31 марта 2023 года — это очень важный день. Военный преступник впервые запросил о пощаде. А как иначе интерпретировать этот удивительный пассаж в тексте, озвученный Лукашенко? "Солдаты обеих сторон не понимают, за что они воюют". Как это не понимают, за что воюют? А как же, где же демилитаризация? Что солдат Путина тоже не понимает, за что он воюет? Это очень важный поворотный пункт", – заметил эксперт.

По мнению Пионтковского, в Вашингтоне заявление Александра Лукашенко воспринимают как отчаянную просьбу Путина о перемирии.

"Он отчаянно просит перемирия. И вот уже это уже, по сути, первые наброски речи о капитуляции", – сказал политолог.

Напомним, 31 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал остановить войну в Украине. Он предложил объявить перемирие "без права перемещения, перегруппировки войск, без права опрокидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор обсудит с Лукашенко его предложение о прекращении боев в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина имеет право перемещать на своей территории войска так, как считает нужным.

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