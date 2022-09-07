Отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС: Украина готова выполнять требования миссии только на украинских условиях

МАГАТЭ накануне обнародовало свой отчет по результатам пребывания на ЗАЭС и сформулировало 7 принципов, которые должны быть соблюдены во избежание ядерной катастрофы.

Миссия МАГАТЭ официально зафиксировала немало важных фактов во время работы на ЗАЭС, говорится в ТСН.

Во-первых, российские военные и техника, как бы ни пытались соврать в Кремле, на Запорожской АЭС есть, в непосредственной близости от реактора. Как и делегация «Росатома», которая дает советы, как управлять ЗАЭС, но это создает напряжение и трение при принятии решений, а персонал станции работает в чрезвычайно стрессовых условиях.

В своем отчете МАГАТЭ предлагает и конкретные шаги, которые должны быть предприняты. К примеру, станция обязательно должна быть подключена к украинской энергосети. Налажены бесперебойные поставки всех необходимых материалов и запчастей и благоприятные условия для работы людей. Как и контроль со стороны украинского регулятора. И главное – создана демилитиризированная зона вокруг станции.

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«Шаг первый – российские и украинские силы не должны совершать никаких военных действий в сторону станции или со станции. Запорожская станция и ее окрестности не должны быть целью или платформой для военных операций. Шаг второй – должно быть обеспечено соглашение о создании демилитаризованного периметра. В частности, это должно включать в себя обязательства России вывести свои военных и технику за периметр и обязательства украинских сил не заходить туда», — отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник прокомментировал: готовы говорить о зоне безопасности только на украинских условиях, потому что именно российское военное присутствие там поставило мир на мед ядерной катастрофы. «В любом случае чувствуется, что современные международные организации нуждаются в более широком мандате на свои действия. Я считаю, что мир не просто заслуживает, а нуждается в том, чтобы представители МАГАТЭ заставили Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украине», — заявил он.

По предложению МАГАТЭ постоянный представитель России в ООН на заседании сказал, что они еще не успели подробно ознакомиться с отчетом. Хотя именно Россия и созвала это заседание Совбеза. А дальше россиянин Небензя перешел в привычную кремлевскую риторику о том, что российская армия не оккупировала, а защищает ЗАЭС. И утверждал, что они конструктивно сотрудничают с экспертами МАГАТЭ.

Директор агентства Гросси заявил, что на станции и дальше будут оставаться их представители. «Инспекторы МАГАТЭ остаются на станции. Поэтому МАГАТЭ, а при нашем посредничестве ООН и все международное сообщество имеет возможность получать прямую неотложную оценку ситуации на месте. И этот факт беспрецедентен. Благодаря этому присутствию, а также созданию специальной зоны безопасности, мы будем иметь возможность предотвратить определенные события, чтобы они не произошли», — заявляет Гросси.

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Но это в то же время беспокоит Украину - пребывание экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС в постоянном контакте с российскими оккупантами. Хотя именно Украина предложила организовать миссию станцию, сейчас хочет обсудить условия дальнейшего пребывания, заявил постпред Украины Сергей Кислица. «Обсуждаемое сейчас предложение должно быть должным образом оценено с точки зрения потенциальных рисков и вызовов, учитывая желание российских оккупантов продолжать осуществлять провокации, мы должны гарантировать и безопасность экспертов МАГАТЭ, и их иммунитет к российским манипуляциям», — убеждает постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Будут ли выполнены рекомендации МАГАТЭ должны решить стороны в ближайшее время. Впрочем, многие члены Совета безопасности ООН однозначно заявляют, что ядерная угроза идет бок о бок с российской оккупацией, поэтому единственное решение, которое обеспечит постоянный мир и безопасность, это выгнать оккупантов из Украины.

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