Отчитывалась врагу о контрнаступлении ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала предательницу

Служба безопасности задержала агентку ФСБ, корректировавшую воздушные атаки РФ по позициям Сил обороны в Донецкой области. В частности, предательница наводила вражеский огонь на контратакующие под Бахмутом подразделения ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленница передала агрессору восемь локаций украинских войск, которые двигались в направлении передовой. Среди основных целей врага были подразделения ВСУ, которые вовлечены в проведение контрнаступательных операций в районе Бахмута", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности и благодаря этому своевременно проинформировали командование ВСУ о потенциальных угрозах. Вражеской приспешницей оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года.

Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, в Украине к пожизненному заключению приговорили агента РФ. Он наводил российские ракеты на оборонный завод Запорожья. Правоохранители задержали его во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

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