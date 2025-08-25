Отдадут ли россиянам Донецкую область без боя - ВВС выяснили

ВСУ / © Getty Images

Реклама

Донетчина остается ключевой целью Кремля. По сообщениям, Владимир Путин готов согласиться на "заморозку" войны только в обмен на полный контроль над областью. Россия контролирует большую часть региона: около 70% Донецкой области и почти весь Луганск.

Об этом пишет издание BBC.

На фоне этого обострения растет опасность жителей прифронтовых городов. Одним из таких является Доброполье, расположенное всего в нескольких километрах от линии фронта. Здесь ежедневно проходят обстрелы, а большинство жителей покидают дома. Город уже более недели без воды, почти все здания получили повреждения.

Реклама

В последнее время ситуация обострилась после прорыва небольших групп русских войск на подступах к городу. Это вызвало опасения относительно возможного прорыва так называемого "пояса крепостей" - одного из наиболее укрепленных участков украинской обороны. Впоследствии украинские военные подтвердили, что смогли стабилизировать ситуацию, однако гражданские все активнее уезжают.

Местные жители рассказывают, что оставаться становится все опаснее. Один из жителей, 56-летний Виталий Калиниченко, показывает последствия удара беспилотника у своего дома:

"У меня все окна разбиты. Я остался один", - говорит он.

Несмотря на попытки Украины удержать линию фронта, дальнейшая судьба региона зависит не только от боев, но и политических переговоров. Для многих эвакуированных, как 31-летний Антон из Доброполья, этот вопрос звучит особенно остро:

Реклама

"Надо искать мирные решения. Без крови, без жертв", - говорит он, покидая родной город.

Сегодня судьба Донбасса остается одним из главных вопросов войны. Готова ли Украина отстаивать этот регион до конца, станет ли он частью возможной договоренности с Москвой — вопрос, который до сих пор не имеет ответа.

На фоне дискуссий о возможных переговорах с Россией звучат противоположные голоса. Часть украинцев считает, что любая уступка только усугубит агрессора.

"Мы никогда не можем доверять Путину или России. Если отдадим Донбасс, это ничего не остановит, только откроет им путь к новым атакам", - убеждена 19-летняя волонтер Варвара.

Реклама

Президент Владимир Зеленский также отверг предположение о «неизбежной потере» востока, подчеркнув, что России понадобятся годы для полного захвата территорий. В то же время, эксперты признают: вернуть большие площади без нового вооружения и поддержки Западу будет сложно.

Донбасс имеет критическое значение для обороны Украины. В случае его потери под угрозой окажутся соседние области – Харьковская и Запорожская. Содержание региона происходит ценой огромных жертв среди украинских военных.

В полевых госпиталях Донецкой области ежедневно спасают десятки раненых. Врачи работают в ночное время, когда уменьшается активность беспилотников. Среди пострадавших — бойцы из Покровска, где уже год продолжаются ожесточенные бои.

"Мы должны остановить войну, но не путем сдачи. Мы хотим вернуть нашу землю и людей, наказать Россию за ее преступления", - говорит хирург Нацгвардии Дима, ежедневно борющийся за жизнь бойцов.

Реклама

Несмотря на гораздо большие потери России, ее ресурсы позволяют продолжать наступление. Между тем, Украина возводит новые оборонительные линии — колючую проволоку, траншеи, бетонные укрепления, — пытаясь замедлить возможные прорывы. По оценкам более 100 тысяч российских военных находятся в готовности на этом направлении.

Ситуация на Донбассе ухудшается: остатки региона могут стать предметом дипломатических договоренностей, но до этого украинские войска будут продолжать бороться за каждый километр земли.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают удерживать инициативу на добропольском направлении, однако ситуация остается крайне сложной. В то же время на покровском направлении преимущество остается за врагом, несмотря на успешные контратаки сил обороны.