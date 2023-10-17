Отдала детей бабушке и пошла на войну, пока бывший за границей: история военной "Ведьмы"

В первый день полномасштабной войны женщина сообщила родителям, что возвращается из декрета в воинскую часть, где проходила службу: "Попросила позаботиться о детях за это время, потому что должна что-то делать".

Майор Госпогранслужбы Украины Юлия с позывным "Ведьма" поделилась собственной историей о том, как оставила декретный отпуск и встала на защиту государства. Женщина отдала двоих малолетних детей своим родителям и пошла служить в то время, когда ее экс-муж находится за границей.

ГПСУ опубликовала видео с историей "Ведьмы".

Майор ГПСУ из "Сталевого кордону" (входит в "Гвардію наступу") Юлия на псевдо "Ведьма" на сегодняшний день занимает должность заместителя коменданта одного из боевых подразделений 15-го мобильного пограничного отряда. Женщина рассказала о первом дне полномасштабного российского вторжения и о том, как решила присоединиться к обороне государства.

Почему "Ведьма" ушла из декрета в армию

Большую войну Юлия встретила дома в Заставне Черновицкой области.

"Я самостоятельно воспитываю двух несовершеннолетних детей. Проживаю вместе с родителями. И с утра все шло, как всегда: старшую дочь собрала в школу, сына отправила в садик, родители разошлись на работу. И, значит, я – мама в декрете осталась дома. Делать уже ничего не могла и не хотелось, поэтому сидела перед телевизором, слушала выступление президента. И души коснулись однии слова – когда он сказал: каждый человек, который может держать оружие в руках, я очень прошу, идите в военкоматы и присоединяйтесь к обороне Украины", – рассказала пограничница.

Около 11:00 в тот же день Юлия сообщила родителям, что возвращается в воинскую часть, где проходила службу до декрета: "Попросила позаботиться о детях за это время, потому что должна что-то делать".

Уже после обеда 24 февраля женщина стояла в 31-м отряде с рапортом о том, что готова браться за исполнение обязанностей.

"Штабная работа при отряде – больше с документами. И какого-то движения, такой важности не чувствовалось. Я знала, что где-то есть люди, при чем мои знакомые, которые сейчас отбивают штурмы. Есть люди, участвующие в обороне Киева", – поделилась "Ведьма".

"Начальник говорил: "Ты не представляешь, куда ты идешь"

После этого она перевелась на работу в аэропорт, но и там не нашла себя. Когда женщина узнала о бригаде "Сталевий кордон" в ГПСУ, то написала рапорт.

"Начальник очень не хотел отпускать, говорил: "Ты не представляешь, куда ты идешь". Собралась с мыслями, с сумками и я здесь. Делаю все возможное для того, чтобы быть полезной стране, бойцам, которые в моем подчинении", – рассказала Юлия.

"Ведьма" высказалась о мужчинах, которые сейчас избегают службы в армии

Пограничница разкритиковала мужчин, которые во время полномасштабной войны избегают военной службы.

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"Есть у меня такой человек, который находится сейчас за границей, – это мой бывший муж. Что-то им говорить, я думаю, что это бессмысленно. Я, скорее всего, вообще бы не хотела с ними разговаривать. Сколько женщин сейчас берут на себя такую работу, что там в тылу даже не представляют, что женщина может таким заниматься, но занимается. А вы тем временем где-то сидите и крепко обнимаете вышиванку в руках… Это не мужчины, по моему мнению", – высказалась "Ведьма".

Откуда взялся позывной "Ведьма"

Позывной "Ведьма" Юлии дали из-за ее, как оказывалось, точных предсказаний.

"Несколько раз были такие ситуации, что что-то там сказала, а оно так и произошло. В другой раз что-то выйдет-не выйдет – "о, а она говорила. Да она ведьма". Ну и как-то так пошло, что ведьма, ну да и "Ведьма", – рассказала Юлия.

О чем мечтает защитница

"Думаю, что у нас сейчас на всех одна мечта – к победе, завершению войны. Ну и – увидеть родных, обнять деток. Это то, чего хочется больше всего", – отметила майор ГПСУ.

К слову, ранее ТСН.ua опубликовал историю "азовца" Игоря Бо, который с начала полномасштабной войны защищал Мариуполь, получил тяжелое ранение, прошел оккупацию и чуть не погиб, но вырвался из захваченного врагом города.

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