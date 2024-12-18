"Отдали оккупанту укрепрайоны стоимостью десятки миллионов гривен почти без боя" — военный эксперт

На Покровском направлении целый укрепрайон, на строительство которого было выделено десятки миллионов гривен, противник захватил почти без боя.

Об этом в эфире "КИЕВ 24" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Мы отдали оккупанту укрепрайоны стоимостью десятки миллионов гривен фактически без боя", — сказал он.

Дмитрий Снегирев также отметил, что при этом ДБР не заинтересовалось этим фактом и не расследует его.

"Целый укрепрайон, на строительство которого были выделены десятки миллионов гривен фактически без боя оккупанты захватили. И потом оказывается, что там не было ни одного украинского защитника. Кто объяснит такие действия, в частности, командования?.. Сняли командующего оперативно-тактической группировкой, а именно Луценко (командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения российско-оккупационных войск в Покровск — ред.) Сейчас там Тарнавский (на эту должность назначили бригадного генерала Александра Тарнавского — ред.). Но кто понесет персональную ответственность?

Напомним, россияне могут оцепить ВСУ в Донецкой области. Эксперт предупредил о серьезной опасности и назвал ситуацию там "очень сложной".

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