Отдаст ли Путин приказ о выводе войск из Украины: оценка социолога

Российский диктатор Владимир Путин, начавший кровавую войну против Украины, вряд ли добровольно заберет оккупационные войска.

Такое мнение высказал российский журналист и социолог Игорь Яковенко в эфире "Эспрессо".

"Я могу уверенно сказать, что Путин не отдаст приказ о выводе войск с территории Украины, по крайней мере, я не вижу такой возможности. Есть достаточно неприятная для меня новость: российское публичное пространство, российский телевизор, российские власти практически не отреагировали на освобождение Херсона. Я думал, что это будет удар достаточно мощный. Российский телевизор, российские власти этот удар выдержали достаточно легко", — сказал Яковенко.

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По его мнению, сейчас вопрос в том, насколько серьезным ударом станет увольнение временно оккупированного украинского Крыма. Яковенко отметил, что незаконно захваченный россиянами полуостров имеет большое значение для Москвы.

"Я думаю, что этот удар путинский режим все же не сможет выдержать так легко, ведь Крым – это абсолютно знаковое явление и так легко проглотить освобождение Крыма, как проглотили освобождение Херсона, вероятно, режим не сможет", — добавил он.

Напомним, Государственный департамент США прокомментировал слова Путина, впервые назвал войну в Украине "войной" и в очередной раз призвал его вывести войска из Украины.

"Как следующий шаг в признании реальности – мы призываем его закончить эту войну, выведя войска из Украины", – заявил представитель Госдепа.

В свою очередь военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула считает, что у Путина есть шанс закончить войну по “мягкому сценарию”, обвинив в поражении своих генералов и тем самым спасти себе жизнь. Но кремлевский диктатор избрал другой, более кровавый путь, который приведет его к неизбежной катастрофе.

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