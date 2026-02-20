Отдаст ли Украина России территории: командующий НГУ сделал твердое заявление

Командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко

Командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко назвал невозможными территориальные уступки в настоящее время. Однако он объяснил, как будет действовать армия в случае получения соответствующего приказа.

Об этом бригадный генерал сказал в интервью «BBC News Украина».

Отвечая на вопрос журналистов о возможности уступок территориями, Пивненко отметил, что это «невозможно в настоящее время».

«Прекращение огня по линии боевого соприкосновения — это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет«, — сказал генерал.

Вместе с тем он подчеркнул: если такой приказ поступит от верховного главнокомандующего, военные его выполнят.

«Потому что мы правовая страна, но ведь как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать обороняться?… Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря», — высказался командующий Нацгвардии.

Пивненко подчеркнул, что Украина потеряла слишком много людей и территорий, чтобы просто остановиться или согласиться на территориальные уступки.

Позиции Украины и России относительно территорий

Напомним, в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство нуждается в четких гарантиях безопасности, в частности от США, еще до любых политических компромиссов. По его мнению, сначала украинцы должны получить юридически закрепленную уверенность в защите на случай нового нападения России, и только после этого можно обсуждать условия завершения войны. В то же время Зеленский акцентировал, что готовность к диалогу не означает согласие на территориальные уступки или компромиссы, которые позволят агрессору восстановить силы для будущей оккупации.

Заметим, 17-18 февраля в Женеве с участием Украины, США и РФ состоялся третий этап переговоров по завершению войны с дедлайном от администрации американского президента Дональда Трампа до июня 2026 года. Издание Reuters писало, что главным препятствием являются ультиматумы Кремля о полном контроле над Донецкой областью и статусе захваченных территорий (20% страны), что Киев считает неприемлемым. Зеленский отмечает аномальное давление относительно территориальных уступок и требует гарантий безопасности на 30 — 50 лет, тогда как США предлагают 15. Прогресс в переговорах маловероятен.