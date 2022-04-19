Отдавал приказы бомбить мирные города Украины: разведка опубликовала имя и личные данные генерала РФ

Отдавал приказы бомбить мирные города Украины: разведка опубликовала имя и личные данные генерала РФ

Украинская разведка обнародовала имя генерал-лейтенанта РФ, непосредственно принимающего участие в войне в Украине и управляющего авиационными подразделениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, российский 60-летний генерал-лейтенант Кравченко Владимир Викторович является командующим 11 А ВВС и ПВО Восточного ВО ВС РФ. Он непосредственно участвует в войне на Украине.

“В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных подразделений по нанесению авиационных ударов по гражданским объектам на территории Киевской и Черниговской областей Украины с использованием неизбирательного авиационного вооружения — авиабомб ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-5 — которые привели к значительным жертвам среди мирного населения», — отметили в Главном управлении разведки.

Напомним, что самой сложной остается ситуация в пяти областях Украины из-за циничных и варварских действий России.

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