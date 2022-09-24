Отдавал приказы о незаконных задержаниях и пытках украинцев в Херсоне: СБУ установила личность командира РФ

Служба безопасности Украины установила, что заместитель начальника управления Росгвардии по Ростовской области, полковник полиции Александр Науменко с позывным "Альфа" отдавал приказы о незаконных задержаниях и пытках украинцев в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, с марта Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.

По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом.

Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумные гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были потерпевшие.

Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами.

Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, суд рассмотрит обвинительные акты в отношении 10 российских военных, которые жестоко обращались с гражданским населением Бучи.

Читайте также: