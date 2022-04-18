"Отдавал приказы оккупантам на ЧАЄС": в Киевской области прокуратура заочно сообщила о подозрении генерал-майору Росгвардии

"Отдавал приказы оккупантам на ЧАЄС": в Киевской области прокуратура заочно сообщила о подозрении генерал-майору Росгвардии

Он заставил работников выполнять свои служебные обязанности круглосуточно.

В Киевской области прокуратура заочно сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления генерал-майору Росгвардии. Мужчина подозревается в управлении операцией по захвату Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

После того, как российские оккупанты захватили атомную станцию, генерал страны-агрессора взял под полный личный контроль работу ЧАЭС. Он заставил работников выполнять свои служебные обязанности круглосуточно, без перерывов и возможности свободно передвигаться по территории. Также был ограничен доступ к получению медицинской помощи.

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Кроме прочего, подозреваемый отдавал приказы оккупантам обустраивать огневые позиции на территории станции и за ее пределами – в частности, в городах с повышенной опасностью.

“При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области заочно поставлен в известность о подозрении начальник центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведению агрессивной войны — ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины", — рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Напомним, что в Запорожье спасатели эвакуировали 12-летнюю девочку, которая пострадала во время ракетных обстрелов в Пологах.

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