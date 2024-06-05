"Отдельное направление для нас": Жорин ответил, правильное ли решение мобилизовывать заключенных

Мобилизация заключенных, изъявивших желание служить, в штурмовые бригады является отдельным направлением во время рекрутинговой кампании.

Об этом сказал экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

По словам Жорина, это было верным решением.

"Ну и отдельное сейчас направление для нас — заключенные, изъявившие желание служить. Это было правильное решение, дать им наконец такую возможность", — сказал он.

Он рассказал, что с введением закона о мобилизации в его бригаду в рамках рекрутинговой кампании стало приходить еще больше добровольцев.

"Поэтому сейчас процент, который мы закрываем за счет мобилизованных, стал меньше. Но по-прежнему среди мобилизованных есть большое количество абсолютно адекватных, перспективных бойцов и представителей важных для войска профессий. Стараемся микроскопом гвозди не забивать, определять место для человека согласно его". навыков и знаний. Штурмовиками многие хотят быть, но по факту для многих это не очень подходит, поэтому ищем другие должности", — рассказал Жорин.

Тем временем в Волынской области к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации. Волынянин заявил, что был членом религиозной организации "Свидетелей Иеговы" и не может воевать.

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