Отец 5 детей: что известно о подозреваемом в изнасиловании и убийстве школьницы на Днепропетровщине

Днепропетровскую область в начале сентября всколыхнуло ужасное преступление. В Пятихатках 16-летнюю девушку изнасиловали и задушили.

Об этом сообщает МВД Украины.

С момента обнаружения тела погибшей стражи порядка опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения и осмотрели более тысячи автомобилей.

Отмечается, что на 18-е сутки поиска нашли подозреваемого – 46-летнего местного жителя. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Наконец сам задержанный признался.

Преступник оказался отцом 5 детей. Самому младшему ребенку – 5 лет, самый старший – сверстник погибшей девушки.

По данным следствия, после совершения преступления он пытался скрыться даже за границей у жены, надеясь, что со временем. интенсивность поисков снизится.

Далее мужчину ожидает суд.

Напомним, сотрудники полиции задержали 46-летнего ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 16-летней жительницы города Пятихатки Днепропетровской области.

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