Отец неистово кричал: стали известны подробности гибели ребенка в пригороде Днепра (фото)

Войска РФ ударили по Подгородненской громаде, расположенной в пригороде Днепра. Попало в дом. Под завалами находились люди, в том числе 2-летняя девочка. Ребенок не выжил.

О подробностях трагедии сообщил глава ОВА Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка. Вместе с мамой она была дома, когда российские подонки попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами. Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который бежал вовсю с работы и увидел эту картину. Он неистово кричал. Сразу же бросился помогать спасателям", — написал он.

Последствия удара по Подгородненской громаде

Сначала из-под руин достали женщину и доставили в реанимацию. Девочку обнаружили около трех утра. Достали уже бездыханное тело.

Сейчас на месте идет ликвидация последствий. Работают все службы.

Из-за атаки оккупантов погиб ребенок / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в списке невинных детских жертв российской агрессии уже, по меньшей мере, 500 украинских детей.

По состоянию на утро 4 июня более 1490 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 485 детей погибли и более 1005 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 464, Харьковской — 283, Киевской — 128, Херсонской — 105, Запорожской — 91, Николаевской — 89, Днепропетровской — 80, Черниговской — 71, Луганской — 67.

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