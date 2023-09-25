Отель уничтожен: как выглядит морвокзал в Одессе после атаки РФ (фото)

Морской вокзал в Одессе был визитной карточкой города, теперь там руины.

Ночью 25 сентября Россия атаковала ракетами и дронами Одесскую область. Под удар попал морской вокзал в Одессе. В результате атаки гостиница и вокзал уничтожены.

Как выглядит он после атаки — показали спасатели и Силы обороны юга.

"Отель на Морском вокзале в Одессе — был знаковым и ярким памятником для каждого, кто хоть раз бывал в нашем городе. Сегодня же россия его уничтожила…", — говорится в сообщении.

Как видно из фото, здания гостиницы и вокзала разрушены. На месте удара остались руины и груда мусора.

Морквозал в Одессе после атаки РФ / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Морквозал в Одессе после атаки РФ / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Морквозал в Одессе после атаки РФ / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Морквозал в Одессе после атаки РФ Фото: Силы обороны юга

Морквозал в Одессе после атаки РФ Фото: Силы обороны юга

Морквозал в Одессе после атаки РФ Фото: Силы обороны юга

Как выглядел морской вокзал в Одессе до удара российских войск.

Морской вокзал в атаку РФ. ФОТО: ru-travel.info

Напомним, россияне нанесли мощный удар по Одесщине, под ударом оказалась припортовая инфраструктура и морской вокзал в Одессе. Оккупанты атаковали город ракетами и "Шахедами".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночной удар по Одессе! Ракеты! "Шахеды"!

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