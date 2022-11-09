"Отход" оккупантов из Херсона – это постановочное шоу: в ОК "Юг" отреагировали на заявления РФ

Заявление России об отходе от Херсона – элемент ИПСО, чтобы создать ошибочное впечатление о реальных намерениях.

Заявления России об отходе ее войск из Херсона могут быть "постановочным шоу" и сегодня говорить об освобождении города еще рано.

Об этом начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире российского телеканала "Дождь".

Гуменюк назвала попыткой "сохранить лицо" заявления РФ об отводе своих сил из Херсона. Это происходит не впервые, напомнила пресс-секретарь Сил обороны юга.

"То, что сейчас заявляется — это попытка создать определенное впечатление, что будут сохраняться жизнь солдат, что будет сохраняться мирное население, и очередная демонизация Вооруженных сил Украины", — сообщила Гуменюк.

В то же время, она отметила, что настоящая военная операция требует режима информационной тишины.

"Постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и трудных решений – это давно понятный метод оправдания себя", – пояснила представительница Сил обороны юга.

Она также рассказала, что российские оккупанты создали под Херсоном рубежи обороны, регулярные вражеские войска находятся на местах и готовы держать оборону.

По оценке Гуменюк, заявление российского командования может являться элементом информационно-психологической операции, чтобы создать ошибочное впечатление о настоящих намерениях.

Что известно об "отходе" россиян из Херсона

Российские средства массовой пропаганды сообщили 9 ноября, что министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ командующему войной против Украины Сергею Суровикину начать отвод войск за реку Днепр. Оккупанты якобы должны покинуть Правобережье в ближайшие сроки.

Комментируя эту информацию, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что оккупанты покидают Херсон.

В то же время советник ОП Алексей Арестович заявил, что российская армия была выбита из Херсона украинскими войсками, однако бои на правом берегу Днепра еще будут продолжаться некоторое время.

Военный эксперт Олег Жданов назвал якобы отход захватчиков из Херсона очередной информационно-психологической спецоперацией.

У Украины есть свой план, освобождение Херсона, переговоры с Россией и США после выборов Михаил Подоляк

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