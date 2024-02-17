Отход ВСУ из Авдеевки: россияне хотят начать новое наступление – заместитель командира 3-й ОШБр

Командование ВСУ приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того чтобы избежать окружения и сохранить жизнь бойцов. Хотя оккупанты пытаются во что бы то ни стало сделать "подарок" диктатору Владимиру Путину к "выборам", у Генштаба России есть еще планы – после Авдеевки быстро развить дальнейшее наступление. Ведь за городом нет столь мощных оборонительных рубежей.

Об этом в колонке для "24 Канала" написал майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Родион Кудряшов.

"Пока без деталей, но скажу, что ВСУ готовы к такому развитию событий. Максимум, что сможет враг – это локальные, очень ограниченные атаки. Возможно, даже где-то они приведут к какому-то небольшому успеху в виде взятия посадки или высоты. Однако в целом, как и в случае с Бахмутом, победа в Авдеевке будет скорее пропастью", — отметил он.

Родион Кудряшов также рассказал, что на момент прибытия 3-й ОШБ оперативная ситуация в Авдеевке уже была очень сложная. На некоторых отрезках приходилось отбиваться на 180 градусов, а иногда – на 360 градусов.

"Однако с помощью ударных действий и выстраивания хоть какой-то полосы обороны задача была выполнена. Ситуацию удалось стабилизировать хоть на некоторое время. В настоящее время отдельное подразделение Третьей отдельной штурмовой бригады продолжает ударные рейды. Другие мои побратымы держат позиции там, где это имеет смысл. Своей цели мы достигли. Оперативная ситуация тяжелая, но контролируемая", — рассказал детали военный.

По словам военного, оккупанты привлекают против ВСУ большое количество артиллерии, КАБов и FPV. Ежедневно наносят массированные бомбовые удары одновременно по нескольким направлениям, в частности, фосфорными боеприпасами.

Однако россияне вынуждены снимать боеспособные части с других участков фронта. Это также не позволит им подготовиться к новому масштабному наступлению или по крайней мере совершать эффективные наступательные действия на других участках. В Авдеевке ВСУ выиграют время для подготовки новых бригад и получения вооружения.

"Это еще одна веская причина, почему я считаю, что наши действия на Авдеевском направлении правильны. А результат во многом стал возможным благодаря слаженной работе смежных подразделений и 3 ОШБр. Однако у каждого успеха есть своя цена. В нашем случае эта цена – не удержаны километры территории, эта цена – человеческие жизни. Поэтому при случае еще раз хочу подчеркнуть героизм, который проявляют наши солдаты и офицеры на переднем крае. В сложные для страны времена они проявили себя очень достойно. Поэтому работаем вместе на победу", — резюмировал Родион Кудряшов.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Авдеевке.

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