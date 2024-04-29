Отход ВСУ с позиций к западу от Авдеевки: в ISW сообщили, добился ли успеха враг

Прибытие восстановленных украинских бригад может позволить ВСУ замедлить тактические успехи врага и, возможно, стабилизировать фронт.
Российские войска не добились быстрых тактических успехов западнее Очеретиного, Соловьева, Бердичев и Семеновки после вывода ВСУ с тактических позиций в этом районе. Это свидетельствует о том, что украинские войска сохраняют возможность замедлять продвижение врага.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики указывают, что следующая линия обороны в этом районе (к западу от Авдеевки) расположена на определенном расстоянии от линии, которую российские войска атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля. Специалисты полагают, что наступление оккупантов может стать быстрым только в том случае, если ВСУ не будут пытаться удерживать позиции на полях.
Прибытие восстановивших боеспособность украинских бригад, о чем накануне заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, может позволить войскам замедлить тактические успехи российских войск и, возможно, стабилизировать фронт. Отмечается, что, несмотря на преимущество врага в количестве боеприпасов и живой силы, украинские войска смогли противостоять более чем одной дивизии вооруженных сил России.
По оценкам специалистов, прибытие к ВСУ подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать маловероятность более широкого или более глубокого проникновения вглубь территорий, либо направить в этот район дополнительные резервы для продолжения достижения тактических успехов.
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Отмечается, что привлечение Россией дополнительных резервов на это направление будет означать для врага риск не добиться успеха в районе Часова Яра или в подготовке летнего наступления.
"Российским силам, вероятно, придется пополнить и усилить атакующие подразделения и снизить темп наступательных операций к западу от Авдеевки, если они не выделят дополнительные резервы, что, вероятно, ограничит способность России совершать дополнительные быстрые тактические наступления в этом районе", – прогнозируют в ISW.
Напомним, 28 апреля Сырский подтвердил, что ВСУ переместились на новые рубежи западнее Бердичев, Семеновки и Новомихайловки, фактически подтвердив, что эти села захватил враг.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты продвинулись на Авдеевском направлении! Бойцов ВСУ просят продержаться до прибытия помощи
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