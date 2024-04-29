Отход ВСУ с позиций к западу от Авдеевки: в ISW сообщили, добился ли успеха враг

Российские войска не добились быстрых тактических успехов западнее Очеретиного, Соловьева, Бердичев и Семеновки после вывода ВСУ с тактических позиций в этом районе. Это свидетельствует о том, что украинские войска сохраняют возможность замедлять продвижение врага.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что следующая линия обороны в этом районе (к западу от Авдеевки) расположена на определенном расстоянии от линии, которую российские войска атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля. Специалисты полагают, что наступление оккупантов может стать быстрым только в том случае, если ВСУ не будут пытаться удерживать позиции на полях.

Прибытие восстановивших боеспособность украинских бригад, о чем накануне заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, может позволить войскам замедлить тактические успехи российских войск и, возможно, стабилизировать фронт. Отмечается, что, несмотря на преимущество врага в количестве боеприпасов и живой силы, украинские войска смогли противостоять более чем одной дивизии вооруженных сил России.

По оценкам специалистов, прибытие к ВСУ подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать маловероятность более широкого или более глубокого проникновения вглубь территорий, либо направить в этот район дополнительные резервы для продолжения достижения тактических успехов.

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Отмечается, что привлечение Россией дополнительных резервов на это направление будет означать для врага риск не добиться успеха в районе Часова Яра или в подготовке летнего наступления.

"Российским силам, вероятно, придется пополнить и усилить атакующие подразделения и снизить темп наступательных операций к западу от Авдеевки, если они не выделят дополнительные резервы, что, вероятно, ограничит способность России совершать дополнительные быстрые тактические наступления в этом районе", – прогнозируют в ISW.

Карта ситуации к западу от Авдеевки на 28 апреля/Фото: ISW

Напомним, 28 апреля Сырский подтвердил, что ВСУ переместились на новые рубежи западнее Бердичев, Семеновки и Новомихайловки, фактически подтвердив, что эти села захватил враг.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты продвинулись на Авдеевском направлении! Бойцов ВСУ просят продержаться до прибытия помощи

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