Отказ от части украинских территорий в обмен на мир: Дуда обратился к сторонникам таких уступок

Анджей Дуда предложил представителям некоторых западных стран, которые толерантны к сдаче украинских территорий в обмен якобы на завершение войны, представить себя на месте Киева.

Президент Польши Анджей Дуда предложил представителям западных стран, предлагающих Украине отказаться от оккупированных территорий, отдать России кусок своей земли.

Об этом Дуда заявил в интервью Sunday Times.

Польский президент предложил представителям некоторых западных стран, которые толерантны к сдаче украинских территорий в обмен якобы на завершение войны, представить себя на месте Киева.

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"Если вы так щедры по отношению к России, почему бы не отдать ей кусок своей земли? Почему любая суверенная страна должна удовлетворять Россию? На каком основании, позвольте спросить, Россия заслуживает чего-то – особенно чужой территории?" – обратился он к политикам, призывающим Украину "смириться" с потерей некоторых земель.

Анджей Дуда подчеркнул, что любые уступки Москве, даже самые маленькие, стали бы "катастрофической ошибкой". Он считает, что ослабление позиций или территориальные уступки только привлекли бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

В то же время, президент Польши уклонился от прямого ответа на вопрос, способна ли Украина полностью восстановить контроль над всей своей территорией. Он отметил численное преимущество России, но не дал конкретной оценки перспектив полного отвоевания Украиной своих земель.

Напомним, Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от республиканской партии, соратник Дональда Трампа на днях заявил, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией.

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