Отказ от отсрочки: когда ТЦК принимает такое решение относительно военнообязанного

Для того чтобы получить отсрочку и не иметь проблем, гражданин должен собрать соответствующий своему случаю набор документов, подать их на рассмотрение комиссии при ТЦК и получить положительное решение.

Военнообязанный гражданин, имеющий основания для отсрочки от мобилизации, должен обязательно оформить отсрочку от мобилизации официально, доказав свое право и основания для отсрочки. Если же он этого не сделает, то считается, что гражданин отказался от своего права на отсрочку.

Об этом рассказала адвокат по военным вопросам Виктория Доманская.

Отсрочку необходимо оформить

Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период.

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Для того чтобы получить отсрочку и не иметь проблем с группами оповещения от территориальных центров комплектования, гражданин должен собрать соответствующий своему случаю набор документов, представить их на рассмотрение комиссии при ТЦК и получить положительное решение.

Отказ от отсрочки

Отсрочка, как подчеркнула адвокат, действительна только тогда, когда гражданин сделал все эти шаги. Потому что даже если у него есть все основания для отсрочки, но не оформил соответствующую справку от ТЦК – считается, что таким образом, не использовав свое право на отсрочку, гражданин добровольно отказался от отсрочки. Для этого его могут мобилизовать, несмотря на наличие этих оснований, не оформленных документально.

Напомним, закон о мобилизации определяет, что с августа часть украинцев лишилась права на отсрочку.

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