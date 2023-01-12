Отказ от повестки в военкомат: юристы разъясняют в каких случаях это законно

Из-за введенного военного положения военнообязанным продолжают вручать повестки. Вызывают в военкомат иногда даже тех, кто освобожден от мобилизации. Можно ли отказаться от повестки, если да, то в каком случае, рассказываем в материале ТСН.ua

Повестку могут вручать сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки или представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел. Утвержденная форма повестки предполагает, что ее должен выписать на конкретное лицо руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

Законно ли вручать повестку в общественном месте

Многие граждане волнуют вопрос, законно ли вручать повестку в общественном месте. Как объясняет адвокат юридической компании "Миллер" Юрий Мельник вручать повестки в общественных местах законно, а вот выписывать повестку на улице — нет. "Повестки должны выписываться на конкретное лицо именно в центре комплектования. Все эти проштампованные повестки, остановка людей для проверки документов, вписывание фамилии на месте и попытки вручить повестку этому лицу — такие действия фактически незаконны. Их можно считать подделкой документов и вызвать полицию. Правоохранители должны зафиксировать факт обращения и незаконные действия, принять объяснения. В дальнейшем такое зафиксированное заявление и объяснение могут служить доказательством при обжаловании вручения повестки», — рассказывает адвокат.

В случае вручения повестки за какое-либо правонарушение, за нарушение ПДД, например, действует тот же принцип. По словам юристов, если повестку выпишут на ваше имя сразу на месте правонарушения – это не законно.

Можно ли отказаться от повестки?

По словам работника адвокатского объединения PwC Legal Артема Крикун-Труша всегда можно отказаться получать повестку и подписываться о ее получении, но придется заплатить штраф. Если же вручают повестку в общественном месте и вписывают данные в пустой бланк с подписью руководителя центра комплектования нужно объяснить, то это незаконно.

В случае отказа от повестки представители центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт отказа от получения повестки. Вы тоже не обязаны ничего писать или ставить подпись в таком акте. Если акт составят, то дело будет рассматривать руководитель центра комплектования, который может взыскать штраф от 850 до 1700 грн за нарушение правил военного учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях). Наложение такого штрафа можно оспорить в местном суде.

В суде центр комплектования будет доказывать, что вы нарушили правила учета: именно за это (а не за отказ от повестки) предусмотрен штраф. За отказ наказания нет.

При вручении повестки представитель центра комплектования еще не знает, нарушаете ли вы правила учета или нет.

Если вы выехали на новое место жительства, нужно сняться с учета и стать на новый учет в течение семи дней.

Если вы внутренне перемещенное лицо с оккупированных территорий, то должны стать на военный учет по новому месту жительства независимо от того, снялись ли вы с учета дома: часто это просто невозможно из-за оккупации и боевых действий.

Нужно информировать свой центр комплектования об изменениях в жизни и перемещениях.

Если вы нарушаете упомянутые правила учета, то подлежите административной ответственности. А если вы не ВПЛ, а только проездом в определенном населенном пункте, то привлечь вас к ответственности за нарушение правил военного учета нет оснований», — объясняет Артем Крикун-Труш. В таком случае центру комплектования будет сложно доказать правонарушения – информация о том, снялись ли вы с учета, есть только у вашего предыдущего центра, а данными военкоматы не обмениваются.

Уголовная ответственность за уклонение от военного учета применима не за первое нарушение учета, а только после предупреждения руководителем центра комплектования, когда вы не явились за повесткой для уточнения учетных данных. Наказание от 3 до 5 лет, согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации может быть назначено в случае, если вы уточнили учетные данные, прошли медкомиссию, вам вручили повестку о призыве на службу, но в определенное время вы не пришли в центр комплектования.

Если повестка заполнена с ошибками

В повестке к военкомату должны быть указаны ФИО военнообязанного, приказ явиться в центр комплектования с подписью военного комиссара, печатью, в нижней части — место, где должно расписаться лицо, получающее документ. В некоторых повестках могут быть разные формулировки, некоторые центры комплектования пишут "предлагаю появиться", а другие "приказываю".

От повестки можно отказаться, если в ней указаны не все личные данные или если она заполнена с ошибками. Если в повестке обнаружены ошибки, можно отказаться от ее подписания. Тогда работник военкомата будет обязан составить акт об отказе от получения в присутствии свидетелей. Акт передается в центры комплектования, которые должны исправить ошибки.

Читайте также: