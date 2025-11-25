ТСН в социальных сетях

Отказ от привлечения России к ответственности - это не мир, а откровенное приглашение к новой войне, - Мудрая

Отказ от привлечения России к ответственности – это не мир, а приглашение к новой войне. Такое убеждение в интервью изданию Бабель высказала Ирина Мудра, заместитель главы Офиса президента, которая среди прочего отвечает за создание Спецтрибунала, который должен наказать российских военных преступников.

Таким образом она прокомментировала так называемый мирный план США и России, где есть пункт о "полной амнистии" военных преступников России.

"Я считаю, что мир должен быть, но он должен быть справедливым. Я не являюсь частью нашей переговорной делегации, но как юрист-международник я понимаю цену компромиссов, когда перед тобой такое государство-агрессор, как Российская Федерация. Территориальная целостность, суверенитет страны и ответственность это не является агрессором". приглашение к новой войне”, - подчеркнула чиновник.

По ее словам, Украина продолжает работу по созданию Специального трибунала.

"Спецтрибунал для нас критический - если не наказать Россию за вторжение, правосудие не будет полным. Международный уголовный суд Россию за преступление агрессии наказать не может", - добавила Мудра.

