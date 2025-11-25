Отказ от привлечения России к ответственности - это не мир, а откровенное приглашение к новой войне, - Мудрая

Реклама

Таким образом она прокомментировала так называемый мирный план США и России, где есть пункт о "полной амнистии" военных преступников России.

"Я считаю, что мир должен быть, но он должен быть справедливым. Я не являюсь частью нашей переговорной делегации, но как юрист-международник я понимаю цену компромиссов, когда перед тобой такое государство-агрессор, как Российская Федерация. Территориальная целостность, суверенитет страны и ответственность это не является агрессором". приглашение к новой войне”, - подчеркнула чиновник.

По ее словам, Украина продолжает работу по созданию Специального трибунала.

"Спецтрибунал для нас критический - если не наказать Россию за вторжение, правосудие не будет полным. Международный уголовный суд Россию за преступление агрессии наказать не может", - добавила Мудра.