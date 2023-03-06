Отказалась от российского паспорта: в РФ украинку почти год держали в психбольнице

Женщину почти год содержали в медучреждении и подвергали карательной психиатрии.

В России украинку, которая была вывезена в РФ и отказалась получить российское гражданство, почти год содержали в психбольнице и подвергали карательной психиатрии.

Правозащитники смогли освободить женщину из медучреждения и вернуть в Украину в феврале 2023 года.

Об этом сообщил Telegram-канал "Можем объяснить". Эту историю им рассказал правозащитник Алексей Прянишников. По его словам, жительница Харькова Ирина была вывезена на автобусе в Белгород в мае 2022 года. После этого она попала в пункт временного содержания.

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"В медицинских документах указано, что Ирина приехала в Белгород к родственникам, однако сама она говорит, что никаких родственников там никогда не было", – говорит Прянишников.

Из-за отказа сообщать сведения о себе из пункта временного содержания женщину отправили в белгородскую психушку. Правозащитник отмечает, что это не является причиной заключения человека в психбольнице, однако этот случай в его практике уже не первый.

В психбольнице Белгорода Ирина пробыла до 10 августа 2022 года. После этого ее перевели в психбольнице Энгельса, где врачи накачивали ее галоперидолом.

"Это нейролептик, применяемый в лечении шизофрении еще с советских времен. Во всем цивилизованном мире считается достаточно вредным препаратом, обладающим массой побочных эффектов", — добавил Прянишников.

Этот случай также усугубляло отсутствие у Ирины украинских документов. В России женщину неоднократно шантажировали возможностью выписаться из психбольницы в обмен на получение российского паспорта, но Ирина не соглашалась.

Сын женщины искал ее в течение пяти месяцев. В сентябре 2022 года он узнал, что она находится в больнице в Энгельсе, однако из-за военного положения поехать за матерью не смог.

По словам Прянишникова, он присоединился к делу в январе. Сын Ирины смог получить для нее в Украине "белый паспорт" – удостоверение гражданина Украины для возвращения в страну.

21 февраля Прянишникову вместе с саратовским адвокатом удалось добиться посещения Ирины в психбольнице.

"Врачи оказались не очень рады необъявленному визиту, зачем-то консультировались с миграционным подразделением МВД, но к обеду сдались и отпустили Ирину, сняв выдвигавшиеся ранее требования о вступлении Ирины в гражданство РФ", — говорит правозащитник.

Уже к вечеру 23 февраля Ирина находилась в Харькове. Там женщина встретилась с сыном после 10 месяцев разлуки.

Напомним, в Сети появилось видео, как россияне в упор расстреляли пленного воина ВСУ из-за слов: "Слава Украине".

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