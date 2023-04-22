Отказались воевать в Украине: 40 российских военных удерживаются в войсковой части Владимирской области РФ

Около 40 российских военных, отказавшихся воевать в Украине, незаконно удерживаются в войсковой части поселка Пакино Владимирской области РФ.

Об этом в интервью изданию "Довод" рассказали правозащитники из "Комитета военных юристов".

"На данный момент многие "отказники" содержатся в войсковой части в поселке Пакино Владимирской области. По известной мне информации, это около сорока человек: и мобилизованные, и контрактники. При этом они находятся там без каких-либо судебных решений. Принцип такой: кого поймали по самовольному оставлению части, свозят в в/ч Пакино. В отношении кого-то уже идет следствие, у кого-то доследственная проверка. Меры пресечения судом не избрана, но никуда не отпускают. Получается, колония без приговора", — утверждает правозащитник Илья Демидов.

Большинство отказавшихся воевать мобилизованных россиян, освободившихся из нелегальных подвалов и тюрем для отказников на оккупированых территориях Украины, также были отправлены в войсковые части РФ "на время разбирательств".

Напомним, в России, в Новосибирской области, мобилизованный напал с ножом на военных товарищей после того, как его заставили собрать останки попавшего под поезд солдата.

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