Отказался брать повестку: мужчине из Николаевской области грозит 5 лет тюрьмы

Жителю поселка Арбузинка Николаевской области грозит до 5 лет лишения свободы. Он во время всеобщей мобилизации отказался от повестки.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, мужчина по месту своего жительства отказался от получения повестки и отправки в воинскую часть для прохождения службы.

Против мужчины открыли производство по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Военное положение и общая мобилизация в Украине

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский и Верховная Рада объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам 18-60 лет временно запретили ехать за границу, поскольку их могут призвать в армию.

На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы – военные администрации. Военное положение прекращается по истечении срока, на который он был введен. При устранении опасности президент Украины может принять указ об отмене военного положения. 16 ноября Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

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