Отказаться от права на суверенитет и целостность Украины: ISW об условиях России для начала переговоров

РФ не отказалась от своих захватнических планов и не желает вести равноправные переговоры с Киевом.

Это стало известно из опубликованного отчета Института изучения войны.

По данным ISW, Лавров еще раз повторил требования России о том, чтобы Украина фактически отказалась от своего права на суверенитет и территориальную целостность, описав это как предпосылку для начала мирных переговоров, что предполагает капитуляцию Украины и коварную позицию РФ в переговорах.

30 декабря, в пропутинском издании ТАСС вышло интервью Лаврова, в котором, по его словам, Россия не будет участвовать ни в каких переговорах по прекращению войны в Украине, если Украина не откажется от своего права и цели освободить собственную суверенную территорию вплоть до международно признанных границ 1991 года.

Он добавил, что это "ультиматум".

Аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, пытается навязать Украине нереалистичные требования, нарушающие международное право, чтобы помешать настоящим добросовестным переговорам и вынудить Запад подтолкнуть Украину на уступки, в частности и территориальные.

Напомним, мирные переговоры между Россией и Украиной все чаще становятся главной темой для разговоров.

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