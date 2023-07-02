Откажутся ли ТЦК от практики "облав" на улице — объяснение руководителя военкомата

В Украине периодически появляются новости о том, что мужчин принудительно везут в военкоматы прямо с улицы.

Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко рассказал, что в настоящее время военкоматы не могут отказать от практики так называемых "облав" – когда мужчинам вручают повестки на улице и везут их в военкоматы.

Об этом он рассказал Leopolis.news.

По его словам, добровольно в военкоматы приходит около 20% (половина из которых – контрактники) от планового задания, которое должны выполнить ТЦК.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", — отметил Тищенко.

Он также рассказал, что бывает военнообязанному вручающему человеку повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается у него трое детей или инвалидность – это точно полное право на отсрочку.

Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования также объяснил ситуацию с мобилизацией работников предприятий.

"Бытуют мысли, что они (предприятия – ред.) остановятся, если мобилизуют штатных работников. Нужно понять, если наших военных не будет достаточно для обороны, то завтра на эти предприятия, придут хозяевами буряты и кадыровцы. Будет ли этим работникам тогда важна судьба их предприятий? Наш приоритет – это обеспечение обороноспособности государства и народа Украины", — резюмировал он.

Напомним, руководитель военкомата объяснил, какие бывают виды повесток и чем они отличаются.

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