"Отказываются от массированных атак": в Вооруженных силах рассказали о новой тактике россиян

Россия приостановила массированные атаки. В Вооруженных Силах Украины говорят, что захватчики, вероятно, сосредоточили силы на объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, оккупанты начинают использовать точечные удары.

"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что с того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, — это уже очень дурацкий шаг, но исключать в абсолюте его невозможно", — сказала Гуменюк.

Также она добавила, что российские захватчики "очевидно" будут использовать точечные атаки – ракетные или дроновые.

"Скорее всего, в приоритете будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры", – сказала Гуменюк.

Ранее в Силах обороны заявили, что ВСУ продолжат наносить удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

Также руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что уже сейчас есть признаки подготовки окупантов к "жесту доброй воли" в Херсонской области.