Отключат воду и остановят электротранспорт в городах: в Сумской области вводят жесткий режим экономии

Если завтра удастся сэкономить и снизить потребление электричества, это позволит избежать веерных отключений по всей территории Украины.

В Сумской областной военной администрации приняли решение ввести 20 октября режим максимальной экономии электропотребления из-за ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре.

Об ограничениях, которые будут действовать завтра, рассказал в видеообращении глава ОВА Дмитрий Живицкий.

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Среди ограничений:

Отключат водоснабжение от 7 до 23 часов;

В городах не будет работать электротранспорт;

Отключат уличное освещение.

"Просим производственные предприятия, рестораны и кофейни сделать завтра санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму. По возможности, если все сознательно ограничим потребление , удастся избежать отключения электроэнергии для населения ", – сказал глава Сумщины.

Он призвал жителей области к "умному потреблению" электроэнергии, поскольку от этого будет зависеть, как в дальнейшем будет работать энергетическая система Украины.

"Большая просьба не включать приборы с большим электропотреблением. Мы должны максимально поддержать наше государство и снизить электропотребление. Если завтра удастся сэкономить и снизить потребление электричества, это позволит избежать веерных отключений по всей территории Украины", — пояснил Живицкий.

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Где и когда будут отключать электроэнергию в Украине 20 октября

Из-за ударов ракетами и беспилотника РФ в Украине серьезно повреждены около 40% общей энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей. В связи с этим украинские власти и энергетики предупреждают, что по всей Украине 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

Найти ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений потребителей, можно на сайте Министерства энергетики.

Очень важное обращение Зеленского: экономить надо всем

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