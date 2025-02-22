Отключение Starlink на фронте: эксперт рассказал о возможных последствиях

Илон Маск ничего не выиграет от того, что отключит Starlink.

В 2022 году в Украине была проведена работа по поиску альтернативы спутниковой системе Starlink, поэтому ее отключение не повлечет за собой катастрофы на фронте.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Вместе с тем он заявил, что отключение системы Starlink повлечет за собой серьезные проблемы.

"Если нас лишат пользования связи Starlink, то это опасная история, но не скажу, что смертельная. Мы раньше могли заметить, что начались разные проблемы со Starlink еще с осени 2022 года. И можно сказать слова "благодарности" Маску, потому что первые неудачи наших дронов — когда он в неудобный момент выключал", — заявил Киричевский.

Он заявил, что после этого были приложены усилия по диверсификации систем обеспечения связи.

"Немцы нам давали спутниковые терминалы, шведы параллельно с бронетехникой тоже дали терминалы спутниковой связи. То есть, за эти два года было достаточно времени диверсифицироваться в отношении Starlink, и такая работа была проведена", — прокомментировал военный эксперт.

Он добавил, что отключение системы Starlink станет неприятным сюрпризом, но не "смертельным", и Илон Маск от этого ничего не получит.

Ранее сообщалось, что волонтер, руководитель Центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская выловила опасения, что миллиардер Илон Маск может отключить украинцев от Starlink.

Мы ранее информировали, что американская компания SpaceX расширит доступ Украины к сети спутников Starshield.

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