Отключение света: энергетики назвали 10 вещей, которые следует приобрести уже сейчас

Энергетики опубликовали список необходимых вещей при возможных отключениях света в Украине.
Украинцы на всякий случай должны быть готовы к повторным ударам России по энергосистеме, когда будут временные отключения света. Поэтому энергетики назвали 10 вещей, которыми нужно запастись уже сейчас.
Такие советы дали в компании Yasno.
Перед отключениями людям желательно иметь:
- заряженный павербанк;
- в квартире не помешает зарядная станция типа EcoFlow;
- в частном доме – генератор + горючее;
- проверьте состояние горелки и возьмите несколько баллонов, но всегда соблюдайте правила эксплуатации;
- несколько светодиодных ламп на аккумуляторе;
- мастхев для выхода на улицу – мощный фонарик;
- светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для собачки;
- термобелье и теплое одеяло;
- сублимированная пища и консервы;
- запас технической и питьевой воды.
Напомним, в Минэнерго рассказали, готовы ли энергоблоки к зиме и как их будут защищать от обстрелов.
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