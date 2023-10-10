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Отключение света: энергетики назвали 10 вещей, которые следует приобрести уже сейчас

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Отключение света: энергетики назвали 10 вещей, которые следует приобрести уже сейчас

Отключение света в Украине зимой / Фото: Getty Images

Энергетики опубликовали список необходимых вещей при возможных отключениях света в Украине.

Украинцы на всякий случай должны быть готовы к повторным ударам России по энергосистеме, когда будут временные отключения света. Поэтому энергетики назвали 10 вещей, которыми нужно запастись уже сейчас.

Такие советы дали в компании Yasno.

Перед отключениями людям желательно иметь:

  • заряженный павербанк;
  • в квартире не помешает зарядная станция типа EcoFlow;
  • в частном доме – генератор + горючее;
  • проверьте состояние горелки и возьмите несколько баллонов, но всегда соблюдайте правила эксплуатации;
  • несколько светодиодных ламп на аккумуляторе;
  • мастхев для выхода на улицу – мощный фонарик;
  • светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для собачки;
  • термобелье и теплое одеяло;
  • сублимированная пища и консервы;
  • запас технической и питьевой воды.

Напомним, в Минэнерго рассказали, готовы ли энергоблоки к зиме и как их будут защищать от обстрелов.

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722
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