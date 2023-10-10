Отключение света: энергетики назвали 10 вещей, которые следует приобрести уже сейчас

Украинцы на всякий случай должны быть готовы к повторным ударам России по энергосистеме, когда будут временные отключения света. Поэтому энергетики назвали 10 вещей, которыми нужно запастись уже сейчас.

Такие советы дали в компании Yasno.

Перед отключениями людям желательно иметь:

заряженный павербанк;

в квартире не помешает зарядная станция типа EcoFlow;

в частном доме – генератор + горючее;

проверьте состояние горелки и возьмите несколько баллонов, но всегда соблюдайте правила эксплуатации;

несколько светодиодных ламп на аккумуляторе;

мастхев для выхода на улицу – мощный фонарик;

светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для собачки;

термобелье и теплое одеяло;

сублимированная пища и консервы;

запас технической и питьевой воды.

Напомним, в Минэнерго рассказали, готовы ли энергоблоки к зиме и как их будут защищать от обстрелов.

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