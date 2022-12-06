Отключение света: гендиректор YASNO – о том, что последняя ракетная атака вернула Киев на неделю назад

В Украине свет будут подавать прежде всего на объекты критической инфраструктуры.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что ракетный удар 5 декабря вернул энергетическую систему Украины на неделю назад, а потому в стране и дальше продолжаются аварийные отключения электричества.

Об этом он написал в Facebook.

Коваленко сообщил, что в Киеве доступна мощность на уровне 62-67% от типичного потребления, которое было ранее. Последняя ракетная атака вернула столицу на неделю назад.

"Активно идет работа с ОСМД и ЖЭК жилых домов, которые присоединены к критической инфраструктуре. Уже по 474 домам есть решения — управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать. Я благодарен городским властям за такое непростое решение. Почему это важно, потому что в условиях значительных ограничений главная цель - предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерно среди населения", — написал Коваленко.

Также генеральный директор энергетической компании призывает украинцев по вопросам отключения света обращаться за информацией в социальные сети, поскольку в контакт-центрах не всегда есть оперативные данные об этом.

Ракетные обстрелы Украины 5 декабря

Российские террористы в восьмой раз атаковали украинскую энергетическую систему. По Украине оккупанты выпустили ориентировочно 70 ракет, 60 из которых удалось сбить.

В "Укрэнерго" сообщили, что оккупанты в очередной раз атаковали энергетические объекты. 6 декабря там сообщили, что самая сложная ситуация в энергосистеме Киевской и Одесской областей. Из-за новых ракетных обстрелов по всем областям применяются аварийные отключения света.

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