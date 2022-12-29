Отключение света: на Николаевщине пропало электричество

В Николаевской области в четверг, 29 декабря, применили аварийное отключение электричества.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Мэр Николаева сообщил, что в области применили аварийное отключение электричества из-за ракетных ударов российских террористов.

"Враг атакует. В Николаевской области аварийное отключение электроэнергии. Сохраняем спокойствие! И защитники, и энергетики работают!", — сообщил мэр Николаева со ссылкой на "Николаевоблэнерго".

Ракетные удары 29 декабря

Российские террористы в четверг, 29 декабря, в десятый раз атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру. По данным военных, оккупанты запустили по Украине 69 ракет, из которых 54 удалось сбить.

Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

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