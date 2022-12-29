Отключение света: на Николаевщине пропало электричество

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В Николаевской области в четверг, 29 декабря, применили аварийное отключение электричества.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Мэр Николаева сообщил, что в области применили аварийное отключение электричества из-за ракетных ударов российских террористов.
"Враг атакует. В Николаевской области аварийное отключение электроэнергии. Сохраняем спокойствие! И защитники, и энергетики работают!", — сообщил мэр Николаева со ссылкой на "Николаевоблэнерго".
Ракетные удары 29 декабря
Российские террористы в четверг, 29 декабря, в десятый раз атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру. По данным военных, оккупанты запустили по Украине 69 ракет, из которых 54 удалось сбить.
Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.
Читайте также:
- Ракетный удар РФ по Украине 29 декабря: все подробности, фото и видео
- Армия РФ атаковала ракетами Львовщину: есть попадание в электроподстанцию
- Ракетная атака на Киев: 40% жителей города остались без света