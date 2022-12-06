Отключение света: в каких областях самая сложная ситуация и когда ждать улучшения

В Украине энергосистему удастся стабилизировать через несколько дней.
Из-за ракетного удара по Украине 5 декабря самая сложная ситуация с электроснабжением является в Киевской и Одесской областях. В некоторых регионах использованы аварийные отключения света.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Россияне 5 декабря восьмой раз массированно обстреляли украинскую энергосистему. Поэтому во многих регионах были введены аварийные отключения электричества. Больше всего повреждений из-за обстрелов получили энергетические объекты в Киевской и Одесской областях. В Одессе возобновляется электроснабжение.
"На восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток. В настоящее время всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений", — сообщили в "Укрэнерго".
Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря
В понедельник, 5 декабря, Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину ракетами. По нашей инфраструктуре было выпущено 70 ракет, из которых ориентировочно 60 удалось сбить.
Из-за ракетных обстрелов Одесса и Одесский район 5 декабря остались без электричества, водоснабжения и тепла. Сейчас там ведутся аварийные работы.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что в России осталось ракеты лишь для нескольких масштабных атак, после чего "они выйдут в полный ноль".
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