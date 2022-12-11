Отключение света в Одесской области: сколько людей до сих пор без электричества и когда ждать улучшения

По состоянию на 11 декабря 300 тысяч человек в Одесской области находятся без электричества. Людям будут постепенно возвращать свет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"По состоянию на данный момент свет возвращается в Одессу и громады Одесского района. Из полутора миллионов человек, которые были без света вчера, на сегодняшний день это количество уменьшилось до 300 тысяч абонентов. Завтра также ожидаем значительное улучшение ситуации. Думаю для всех очевидно, что враг хочет нас истощить, но мы должны проявить устойчивость. Оккупанты нам не оставили иного выбора, как и тем, чьи города сейчас лежат в руинах. Но у нас есть Одесщина и мы должны ее защитить, а не сдавать из-за трудностей", — сказал Марченко.

Отключение света в Одесской области

Российские террористы ракетами и беспилотниками атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Поэтому регион несколько суток без электричества. В частности, российские войска атаковали Одесщину дронами-камикадзе в ночь на 10 декабря. В результате атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры. 5 декабря Россия ракетами обстреляла энергетические объекты региона.

ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что времени на восстановление энергообъектов понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электричество.

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